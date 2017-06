Serie A Brozovic, altra gaffe social: i tifosi dell'Inter insorgono

Marcelo Brozovic e i social network, un legame che aveva già mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri in altre occasioni, ma mai quanto questa volta. Dopo aver passato tutto il derby in panchina, infatti, il centrocampista croato si è goduto una giornata di relax in piscina con gli amici e ha postato una foto su Instagram scatenando i sostenitori nerazzurri, ancora delusi per il pareggio a tempo scaduto di Zapata. "Talento sprecato, vai ad allenarti", "Si vede che ti dispiace per oggi, vergognoso" alcuni dei commenti meno volgari rivolti al croato.