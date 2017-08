Serie A Borriello record: gol con 12 maglie in Serie A

Il gol dell'1-0 di Marco Borriello in Spal-Udinese ha consentito all'attaccante napoletano di eguagliare un record: il centravanti è andato a segno con la maglia di 12 squadre in Serie A, come Nicola Amoruso. Le sue reti nel massimo campionato sono 96.