Serie A Bonucci non smentisce e il Milan fa retromarcia sul sito

Giallo nel giallo su Leonardo Bonucci. In Premier League vogliono il capitano del Milan ma la società rossonera non ci sta, tanto che ieri, sul proprio sito, aveva commentato così la rassegna stampa che parlava di possibile cessione già a gennaio: "Improvvisamente, si passa dagli sfottò sugli equilibri alla minaccia di un abbandono improvviso del Milan e all'interesse di grandi club. [...] La realtà è che Leo ha già smentito informalmente. Non solo: lo farà anche formalmente. Perché Leonardo Bonucci crede totalmente nel progetto Milan [...]". La smentita del giocatore, però, non è mai arrivata tanto che la frase "Non solo: lo farà anche formalmente" è stata cancellata e ora non compare più sul sito rossonero. Così, invece, sulle notizie di contatti tra Conte e Bonucci: "Si continua a notare la ricerca di trame oscure dove in realtà non ci sono. Appartengono sostanzialmente alla normalità, invece, i contatti fra grandi protagonisti: quando c'è stima e affetto, sono cose che fanno parte del mondo del calcio".