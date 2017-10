Serie A Bonucci: "Lavorare a testa bassa. Dobbiamo dare di più"

Leonardo Bonucci fa sentire la sua voce dopo la sconfitta del Milan sul campo della Sampdoria. Il capitano rossonero ha espresso il suo pensiero in maniera chiara su Instagram: "Lavorare a testa bassa per continuare a crescere. I margini ci sono ma dipende da ognuno di Noi. Per migliorare bisogna dare di più, oltre i nostri limiti". Il tutto con un'immagine dello stesso difensore che urla. Il messaggio verso i compagni è stato lanciato.