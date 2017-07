Serie A Bonucci: "Inizia una nuova sfida, ho tanta fame e voglia di vincere"

Leonardo Bonucci suona la carica su Instagram. "Arrivo oggi per iniziare a scrivere una nuova pagina della storia rossonera e della mia carriera. Inizia una nuova sfida, una nuova avventura assieme a compagni che come me hanno tanta fame e voglia di vincere" scrive il nuovo difensore del Milan sul social network. L'ex centrale della Juve ringrazia "la Società tutta, il Direttore Fassone, il DS Mirabelli e il Mister che mi hanno voluto fortemente e fatto sentire importante e al centro di questo progetto ambizioso". Non manca un pensiero per la grande accoglienza riservata dai tifosi: "Mi impegnerò, insieme ai miei compagni, per far sì che questo entusiasmo continui e si alimenti durante la stagione, attraverso le vittorie e la voglia da parte di tutti di riportare il Milan ai vertici italiani ed europei, a cominciare dalla prossima gara. Uniti si può".