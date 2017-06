Serie A Bonucci, il figlio Lorenzo ride in braccio a Belotti

"Stasera sì che mi sono divertito, non come alla festa scudetto!". Ecco il post pubblicato da Leonardo Bonucci, difensore della Juve, che accompagna la foto del figlio Lorenzo in braccio ad Andrea Belotti. Il riferimento è chiaramente al volto corrucciato del piccolo Lorenzo, tifoso granata, "costretto" a vestire la maglia bianconera domenica allo Stadium per partecipare alla celebrazione del tricolore bianconero.