Serie A Bonucci, Icardi è un incubo: 10 gol in 10 partite

Primo derby della Madonnina assolutamente da dimenticare per Leonardo Bonucci, che ha straperso il confronto diretto con l'altro capitano, Mauro Icardi, autore addirittura di una tripletta. Evidenti gli errori di marcatura del 19 del Milan in occasione del primo ma, soprattutto, del secondo gol e ancora una volta l'attaccante argentino si conferma la bestia nera dell'ex Juventus, dato che in 10 confronti diretti Icardi ha segnato 10 gol e soltanto in tre occasioni Bonucci è riuscito a difendere il suo portiere.