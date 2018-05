Serie A Bonucci, gli auguri di Juventus e Milan

Il trasferimento estivo dalla Juventus al Milan ha lasciato l'amaro in bocca a tanti tifosi bianconeri ma anche qualche muso lungo in società. Ma è passato quasi un anno e l'affetto non si dimentica: anche la Juve - oltre ovviamente ai rossoneri - ha fatto gli auguri per i 31 anni di Leonardo Bonucci.