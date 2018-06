Serie A Bonucci e Chiellini in vacanza insieme

Si riforma la coppia Leonardo Bonucci-Giorgio Chiellini: il capitano del Milan e il futuro capitano della Juventus sono partiti insieme per le vacanze come immortalato da Bonucci su Instagram e come avevano fatto a gennaio quando andarono alle Maldive. Destinazione ignota? Non esattamente: con i due c'è anche lo storico amico Andrea, agente di viaggi, che un giorno fa, sempre sullo stesso social network, aveva ammesso di essere diretto in Canada.