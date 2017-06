Serie A Bonucci, amarcord Viterbese: "Dove tutto ebbe inizio"

Leonardo Bonucci mostra la foto da cui "tutto ebbe inizio". Il centrale della Juventus, oggi uno dei difensori più forti al mondo, ha postato sul suo account Instagram un'immagine della sua squadra ai tempi in cui militava nelle giovanili della Viterbese. "La classe '87 gialloblù!!!" ha scritto il bianconero, che oggi ha qualche anno in più e molti capelli in meno...