Serie A Bonucci, alla fine Martina "le ha uscite!"

Alla fine Martina Maccari “le ha uscite”. Leonardo Bonucci ha scherzosamente commentato il post Instagram che sua moglie ha pubblicato in occasione della Festa della Donna, una dichiarazione d’amore per il marito con una foto di coppia in cui i due appaiono in bianco e nero e a petto nudo: “Le avevo detto #Escile, e lei le ha uscite”.