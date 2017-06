Serie A Bologna-Milan, il ragazzone oscura Suso

Suso non sarà alto come Donnarumma ma comunque può vantare 177 centimetri d'altezza. Non abbastanza, comunque, per svettare dietro a uno dei ragazzi del Bologna nel classico pre-partita in cui giovani rappresentanti degli avversari si mischiano all'altra squadra. La telecamera è impietosa, alla fine Paletta si mette a ridere e lo stesso Suso sembra dire "Ma quanto è alto questo?".