Serie A Bologna, il logo senza colori fa arrabbiare i tifosi

Il Bologna ha presentato la divisa casalinga della prossima stagione scatenando reazioni rabbiose dei tifosi in merito al logo, che perde i colori ed è bianco e blu. "Sembra bianco e nero, non siamo mica juventini" si legge su Twitter mentre su Facebook c'è chi dice "Nessuno aveva mai infangato così la nostra storia" e c'è chi chiede le dimissioni del direttore marketing. Ecco la sua risposta: "Ci aspettavamo una reazione del genere – le parole di Cristoph Winterling a Calcio e Finanza -, qualsiasi cambiamento necessita di tempo per essere accolto positivamente".