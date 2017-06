Serie A Bogliasco, al via i lavori di ripristino dopo la tromba d'aria

In casa Sampdoria i giocatori sono al lavoro per preparare al meglio il derby di sabato contro il Genoa, che con ogni probabilità deciderà il futuro in panchina di Marco Giampaolo (che dovrà rinunciare a Viviano infortunato), contemporaneamente a Bogliasco sono iniziati i lavori di ripristino dopo gli ingenti danni provocati dalla tromba d'aria abbattutasi sul centro d'allenamento dei blucerchiati lo scorso venerdì. Il campo “di sotto” è completamente da rifare, anche per quanto riguarda il manto erboso; e anche l’altro campo, nelle cui vicinanze è caduto un palo della luce, ha subito danni.