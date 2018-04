Federico Bernardeschi ricorda Davide Astori . L'esterno della Juventus si è tatuato il numero 13 in omaggio all'ex compagno di squadra, amico e capitano della Fiorentina, scomparso tragicamente. Il giocatore bianconero ha mostrato il tatuaggio su Instagram aggiungendo due hashtag: "Friends will be friends" (titolo di una canzone dei Queen) e "Wish You Were Here" (canzone dei Pink Floyd).