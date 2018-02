Serie A Bernardeschi, la sorella attacca: "Hai zittito uno stadio"

Federico Bernardeschi ha risposto ai fischi (e agli insulti) dei suoi ex tifosi segnando la rete che ha permesso alla Juventus di sbloccare il difficile match contro la Fiorentina al Franchi. All'indomani del successo bianconero Gaia, sorella dell'ala, ha elogiato su Facebook il fratello lanciando più di una stoccata: “Sei riuscito a trasformare i fischi in musica. Hai ballato con il pallone ai piedi… sei riuscito a zittire uno stadio sei un grande fratello!!! Cari fiorentini mi dispiace per voi ma come sempre ha dimostrato l’uomo e il calciatore che è! E ora tutti muti please stiamo godendo e non poco".