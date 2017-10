Serie A Benevento, un gladiatore per la "rinascita"

Daniele Procaccini è un artista tifoso del Benevento: ha deciso di mettere a disposizione la propria arte per la sua squadra del cuore, così a Paduli, centro sportivo dove si allenano i sanniti ancora a quota zero punti dopo sette giornate in Serie A, ha disegnato un murales che ritrae un gladiatore e la scritta su sfondo giallorosso: "Da un sannita ferito rinasce un guerriero"