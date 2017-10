Serie A Benevento, triste 'primato': sei la squadra peggiore d'Europa

Il Benevento è la peggiore squadra d’Europa. A dirlo sono i numeri: i giallorossi in cinque giornate di Serie A ha collezionato solo sconfitte ha segnato un solo gol e ne ha subiti 14. A quota zero negli altri tornei ci sono anche Colonia, Malaga e Crystal Palace ma hanno una differenza reti migliore rispetto ai campani. Dati impietosi per la squadra di Baroni: il tecnico rischia l’esonero in caso di nuovo rovescio con il Crotone.