Serie A Benevento, maglia con omaggio ad Astori a Firenze

Domenica mattina, ore 12.30, il Benevento scenderà in campo al Franchi per la sfida con la Fiorentina e lo farà con una maglia speciale: "Un piccolo gesto per una grande persona", si legge nel tweet pubblicato dal club accompagnato dalla foto. Sulla manica, infatti, ci sarà scritto #ciaoDavide13, omaggio a Davide Astori, il capitano viola scomparso nella notte tra sabato e domenica a causa di un arresto cardiaco.