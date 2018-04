Serie A Benevento-Juve, fallo su Higuain: ecco perché il Var non è intervenuto

L'ex arbitro Andrea De Marco analizza così negli studi di Serie A Live l'episodio del rigore che ha deciso la sfida tra Benevento e Juventus: "Il rigore è stato assegnato da Pasqua senza esitazioni e senza consultare il Var. C'è un contatto tra Viola e Higuain, sicuramente il Pipita accentua la caduta, ma il tocco sulla gamba c'è. Perché il Var non è intervenuto? Perché non può intervenire in situazioni interpretabili da parte dell'arbitro, bisogna ricordarsi che il Var non è la moviola in campo, ma è solo di supporto al direttore di gara in situazioni di chiaro errore".