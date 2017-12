Serie A Benatia ha cancellato Bonucci: con lui Juve imperforabile

Prova di forza della Jventus al Dall'Ara contro il Bologna. I bianconeri hanno surclassato 3-0 la squadra di Donadoni non subendo reti per la sesta partita consecutiva tra campionato e Champions League. Merito anche di Mehdi Benatia che ha finalmente trovato continuità facendo dimenticare ai tifosi bianconeri Leonardo Bonucci. Allegri può sorridere anche per la buona vena dell'attacco, il migliore del campionato con 44 reti all'attivo. I motivi per guardare con ottimismo al big match contro la Roma sabato alle 20:45 allo Stadium dunque non mancano. E se dovesse anche tornare il vero Dybala...