Serie A Bagni: "Non sono d'accordo con Sarri. Preoccupa la gestione della rosa"

Salvatore Bagni non lesina critiche a Sarri. In un'intervista al Mattino l'ex centrocampista del Napoli è andato all'attacco del tecnico: "Non sono d’accordo con l’allenatore sulla gestione della rosa: far giocare sempre i titolari anche se sono stanchi è un segnale preoccupante. Credo che i vari Ounas, Rog e Giaccherini abbiano diversi minuti nelle gambe per non far rimpiangere gli altri". Bagni, in merito alla sconfitta in Champions a Rotterdam, ha evidenziato: "L’altra sera dopo trenta minuti era già tutto deciso. Se fossi stato io in panchina, avrei fatto le sostituzioni già a inizio secondo tempo. È chiaro che il Napoli ci ha provato, ma la serata aveva già preso un indirizzo sbagliato. In condizioni normali, non ci sarebbe stata gara perché a livello europeo il Feyenoord non esiste. Sono curioso di vedere quale sarà la reazione degli azzurri in campionato a partire proprio da domenica”.