Serie A Baccaglini, tatuaggio del Palermo sul cuore

E' l'uomo della settimana in Serie A. Paul Baccaglini, nuovo tatuatissimo presidente del Palermo, si è presentato ai tifosi e alla stampa con grandi sogni e progetti e per dimostrare la sua passione per i colori rosanero si è fatto un tatuaggio sul cuore con lo stemma del club. Ex Iena, fidanzato con la ex velina Thais, Baccaglini ha 33 anni e tanta voglia di cominciare: "Sono la persona giusta, ringrazio Zamparini per la fiducia".