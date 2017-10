Serie A Bacca: "Il mio il Milan più scarso della storia"

Carlos Bacca torna a parlare di Milan e non usa mezzi termini. L'attaccante colombiano, di proprietà dei rossoneri ma in prestito al Villarreal, ha rilasciato un’intervista a ‘W Radio Colombia’ in cui è tornato sulla sua esperienza in maglia rossonera: “Gli anni passati al Milan sono stati soddisfacenti per me sul piano personale, ho raggiunto l’obiettivo stabilito - ha detto Bacca - Certo, si poteva fare meglio, però serviva l’aiuto della dirigenza. Ero nel peggior Milan della storia. Dopo trentuno anni il Presidente Silvio Berlusconi voleva vendere il club". Bacca ammette poi le difficoltà di comprensione con Montella: "Con l’allenatore e la nuova dirigenza avevamo idee diverse, ma vado avanti a testa alta perché il Milan è in Europa e ho dato il mio contributo. Sono soddisfatto che il Milan sia tornato in Europa, era un mio obiettivo quando lasciai il Siviglia”.