Serie A Auguri San Siro! La Scala del calcio compie 90 anni

Buon Compleanno San Siro! Esattamente 90 anni fa, con un derby amichevole tra Milan e Inter (terminato 6-3 per i nerazzurri), veniva inaugurato l’impianto di via Piccolomini, che domenica in occasione di Inter-Juventus ha fatto registrare il record d'incassi nella storia della Serie A (76.484 spettatori, per un totale di 3.943.518 €).