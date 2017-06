Serie A Atalanta, un nuovo sponsor per andare in Europa: ecco TWS

Le strade dell’Atalanta e della Suisse Gas, sponsor dalla stagione 2014-2015, si separano in corsa. Già da sabato contro il Crotone i nerazzurri scenderanno in campo con il nuovo sponsor TWSXenturion, azienda milanese che si occupa anche di pelle sintetica. L’azienda, che ha sede a Busto Garolfo, è relativamente giovane. Nasce infatti nel 1990 "e si afferma – si legge sul sito ufficiale - come azienda leader nella produzione di polimeri tecnici per il settore tessile e paratessile, pelli sintetiche, resinature". La ditta milanese è il nono main sponsor nella storia dell’Atalanta da quando, ad inizio anni ’80, venne concesso di apporlo sulle divise da gioco.