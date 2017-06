Serie A Atalanta, spunta "via Caldara" in provincia di Bergamo

Continuano le feste dei tifosi dell'Atalanta dopo la vittoria del San Paolo: in provincia di Bergamo, a Scanzorosciate, è comparsa "via Mattia Caldara". Un tifoso ha apposto un adesivo su una targa di una via sostituendola con il nome del difensore autore della doppietta contro il Napoli: si legge "via Mattia Caldara, eroe di Napoli. 24 febbraio 2017".