Serie A Atalanta, nuovo stadio da 24 mila posti nel 2020

Fine lavori 2020, 35 milioni di spesa complessiva, curve rifatte ex novo con 8 mila posti ciascuna per una capienza di 24 mila circa, copertura dei quattro settori e parcheggio interrato di fronte alla curva Sud, con spazi commerciali al piano terra e rampa d'accesso agli spalti al primo. È stato presentato il piano di riqualificazione dello stadio a cura dell'Atalanta, proprietaria dell'impianto Atleti Azzurri d'Italia dopo averlo rilevato all'asta il 10 maggio scorso e averlo rogitato il 17 ottobre. "È casa nostra, la realizzeremo con un progetto molto interessante", ha detto il presidente Antonio Percassi. L'a.d. Luca Percassi è andato oltre: "Per il club è un passo epocale".