Serie A Atalanta-Napoli, Mertens in fuorigioco, Hamsik no: doppio errore

Le sentenze di Bergonzi su Atalanta-Napoli: due gli episodi da analizzare, il gol decisivo di Dries Mertens e quello annullato a Marek Hamsik nel finale. Secondo le linee tracciate dai tecnici di Premium Sport, il belga sembra in fuorigioco sul lancio di Callejon e quindi la rete andava annullata, mentre lo slovacco era tenuto in gioco da un avversario sull'altro lato del campo. Il Var potrebbe aver sbagliato in entrambe le occasioni a confermare le decisioni dell'assistente: va ricordato che in caso di elementi certi, la decisione non può essere ribaltata.