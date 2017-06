Serie A Atalanta-Milan, la moviola di Bergonzi

Al 43' del secondo tempo, 1-1 del Milan irregolare: Lapadula serve Deulofeu (che poi andrà a segnare) ma lo spagnolo è oltre la linea difensiva dell'Atalanta. Al 33' del primo tempo contatto in area tra Conti e De Sciglio: la gamba sinistra del milanista contrasta irregolarmente Conti che poi cade, era rigore. Rocchi non fischia e sbaglia, colpevole anche l'addizionale Sacchi che era in posizione eccellente ma non aiuta l'arbitro.