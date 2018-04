Serie A Atalanta, maglia speciale per Mondonico

"Sarai per sempre il nostro MONDO" è la scritta che comparià sulla patch in ricordo di Emiliano Mondonico applicata sulle maglie che l'Atalanta indosserà in occasione della partita di domani contro l'Udinese. I tifosi della Cremonese lo hanno ricordato a Perugia con uno striscione. Inoltre, come si legge sul sito Figc, "il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Giovanni Malagò, ha disposto l’effettuazione di un minuto di silenzio prima di tutte le gare dell'11ª giornata di ritorno della Serie A TIM 2017/2018, per commemorare la scomparsa di Emiliano Mondonico, scomparso giovedì 29 marzo all'età di 71 anni dopo una lunga lotta contro la malattia".