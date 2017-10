Serie A Atalanta-Juve, Gomez mostra il labbro gonfio

Il Papu Gomez si sfoga anche sui social network alla fine di Atalanta-Juve. L'argentino avrà visto alcuni commenti negativi nei suoi confronti e così ha pubblicato una story mettendo in mostra il labbro gonfio dovuto alla gomitata di Lichtsteiner, episodio che, rivisto dal Var, ha portato all'annullamento del gol di Mandzukic. "La gente che parla di simulatore...", è stato il commento del Papu. A Premium aveva già accusato il terzino bianconero: "Se l'arbitro ha visto una gomitata per me doveva espellerlo. Mi ha rotto la bocca, era da espellere. Vedremo se il Var aiuterà di più gli arbitri".