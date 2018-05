Serie A Atalanta, il Papu Gomez si scusa con Biglia

Il Papu Gomez ha deciso di intervenire su Instagram per chiarire quanto accaduto ieri nel corso di Atalanta-Milan. Il giocatore nerazzurro è entrato duramente sulla schiena del connazionale Biglia, che rientrava dopo lo stop a causa della frattura di due vertebre, costringendolo a lasciare il campo alla fine del primo tempo. "Le mie più sincere scuse a Lucas Biglia: gli auguro un veloce recupero, non ho mai avuto l'intenzione di fargli male, sono molto dispiaciuto per ciò che è successo. Un saluto. Papu" scrive il 30enne.