Serie A Atalanta-Fiorentina, incasso devoluto in favore di Amatrice

Se in campo sono mancati i gol, fuori ne è stato segnato uno decisamente più importante. L'incasso di Atalanta-Fiorentina è stato infatti devoluto in favore del progetto di ricostruzione del campo sportivo di Amatrice, comune in provincia di Rieti colpito dal terremoto lo scorso agosto. Il sindaco Pirozzi ha posato insieme al presidente nerazzurro Percassi prima di essere ospite nella curva atalantina.