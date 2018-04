Serie A Astori nel 2012 per Morosini: "Il rinvio non conta"

Il 14 aprile del 2012 Piermario Morosini moriva in campo durante Pescara-Livorno per una crisi cardiaca. Anche allora il calcio si fermò e Davide Astori, colpito da una tragedia simile proprio oggi, scriveva così su Twitter: "Il rinvio delle partite adesso non conta nulla..ora stringiamoci in silenzio e ricordiamo Mario...".