Serie A Astori, l'omaggio del Franchi: "Ci sono uomini che non muoiono mai"

"Ci sono uomini che non muoiono mai...ci sono storie che verranno tramandate in eterno...buon viaggio Capitano". Lo striscione più toccante, lungo quanto tutta la Curva Fiesole, è stato esposto subito. Ma il ricordo di Davide Astori si è arricchito di tante altre manifestazioni d'affetto. Al centro del campo, prima del match, è stato messo un grande cartellone con la maglia numero 13 di Astori e la scritta "Capitano per sempre!". Poi prima della partita sono comparsi altri striscioni, uno esposto anche dai tifosi del Benevento.