Serie A Armero: "Che bella Napoli, al Supermercato non pagavo"

Oggi gioca in Brasile nel Bahia, ma Pablo Armero non ha dimenticato gli anni trascorsi a Napoli. Durante un'intervista concessa a CalcioNapoli24.it, l’esterno della nazionale colombiana, 31 anni, ha svelato un curioso aneddoto legato al suo passato nella città partenopea: “Una volta ero al supermercato con mia moglie - ha detto - stavamo facendo la spesa, ma quando il capo mi ha riconosciuto mi ha detto di andare via direttamente senza pagare. Mi disse: ‘Tranquillo, non voglio i soldi. Ho il Napoli nel cuore’. Non avevo mai visto una cosa del genere, ma mi piacque tanto questo episodio”.