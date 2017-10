Ansa: "Due anni e mezzo di inibizione per Andrea Agnelli"

Due anni e mezzo di inibizione da infliggere al presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per i suoi rapporti non consentiti dal regolamento con gli ultrà bianconeri: è questa - apprende l'ANSA da fonti qualificate - la pena che il capo della procura Figc, Giuseppe Pecoraro, ha appena richiesto al Tribunale federale nazionale nel processo a porte chiuse per la vicenda 'ultrà e biglietti'.

Oltre ai due anni e 6 mesi per Andrea Agnelli anticipati dall'Ansa, la Procura federale ha chiesto per la Juventus due gare a porte chiuse, un'ulteriore gara con la curva sud chiusa e 300 mila euro di ammenda per responsabilità diretta del club bianconero nell'ambito del processo relativo alla vendita dei biglietti agli ultrà.