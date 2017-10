Serie A Anna Frank, gettata nel Tevere la corona di fiori di Lotito

Ancora un capitolo del caso antisemitismo. La corona di fiori bianchi e azzurri deposta ieri dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, in segno di scuse per gli adesivi raffiguranti Anna Frank con la maglia della Roma appiccicati in Curva Sud dai sostenitori biancocelesti è sparita dall’ingresso della sinagoga di Roma ed è stata ritrovata sul greto del Tevere. Dalle prime ricostruzioni sembra che la corona sia stata portata via da alcuni ragazzi della comunità ebraica.