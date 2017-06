Serie A Anderson re dei dribbling davanti al Papu Gomez e Kondogbia

Il Football Osservatory del Cies ha stilato la graduatoria dei giocatori più bravi nei dribbling. L'indice di dribbling è stato calcolato dividendo il numero dei tentativi per la percentuale di quelli riusciti. Il primo giocatore del nostro campionato presente nella graduatoria è il laziale Felipe Anderson, seguito dal Papu Gomez e da Kondogbia. Non mancano sorprese nella top ten, sia in Serie A sia nei 5 più importanti campionati europei