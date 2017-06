Serie A Anche Zhang Jindong ad Appiano per la foto di gruppo: "Forza Inter"

Anche Zhang Jindong è sbarcato a Milano per seguire l'ultima partita del 2016 dell'Inter: il proprietario di Suning e azionista di maggioranza del club nerazzurro ha posato con la squadra e lo staff tecnico lanciando il grido "Forza Inter". Nella dirigenza spicca l'assenza di Erick Thohir, presidente dell'Inter, ma che non rilascia dichiarazioni da tempo. Ancora una volta, l'unico a sembrare fuori dal coro è proprio Gabigol, messo in una posa quantomeno curiosa...