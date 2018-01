Serie A Allegri-Ambra, spunta l'anello...

Ad ottobre era stata Ambra ad accendere il gossip con un selfie in cui mostrava l'anello regalatole dal suo innamorato, oggi è toccato a Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus si è presentato alla conferenza stampa di vigilia della semifinale con l'Atalanta con una fede all'anulare sinistro che solo pochi giorni fa non sfoggiava. Il web è infatti impazzito, nozze in arrivo?