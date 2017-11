Serie A Allegri-Ambra, luna di miele a Venezia

Sempre più uniti, sempre più innamorati: chi pensava che quello tra Ambra Angiolini e l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri fosse un fuoco di paglia, destinato a spegnersi, soffocato dagli impegni professionali dei due, deve ricredersi. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 15 novembre, le immagini della romantica “luna di miele” che la coppia si è concessa a Venezia, la città degli innamorati, approfittando della pausa del campionato. Una luna di miele, però, che come testimoniano le immagini esclusive pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha avuto un importante prologo. L'allenatore della Juventus, infatti, ha portato Ambra a Livorno, sua città natale, per farle vedere i luoghi dove è cresciuto e dove ancora si trovano i suoi affetti più cari. E Ambra, sempre sorridente e distesa, lo ha accompagnato ovunque e con in bella vista il solitario, unico gioiello che porta, regalatole dal fidanzato.