Serie A Allegri-Ambra, amore ad alta quota

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 30 agosto le immagini della breve fuga d'amore che si sono concessi Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, e Ambra Angiolini. Il tecnico e l'attrice, dopo la partita vinta dalla Juventus domenica, sono partiti alla volta della Val Badia dove hanno raggiunto il rifugio Utia de Bioch. E in mezzo al verde dei prati sono stati colti in tenere effusioni...