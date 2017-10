Serie A Alla Juve lo scudetto degli ingaggi: tutti i numeri

La Juventus vince anche il campionato degli stipendi. I bianconeri, come riporta l’indagine della Gazzetta dello Sport, occupano il primo posto della classifica degli ingaggi con 164 milioni di euro al lordo delle tasse (lo scorso anno erano 145), seguita dal Milan con 117 (80 un anno fa), Roma con 91, Inter con 82 (scesa dai 120 di 12 mesi fa) e Napoli con 81 (in crescita rispetto ai 75 della scorsa stagione). Questo il resto della graduatoria: Lazio: 62 milioni, Torino: 45 milioni, Sampdoria: 37 milioni, Fiorentina: 35 milioni, Sassuolo e Bologna: 29 milioni, Atalanta: 27 milioni, Genoa: 26 milioni, Verona: 22 milioni, Cagliari, Spal e Udinese: 21 milioni, Chievo: 18 milioni, Benevento: 15 milioni. Crotone: 12 milioni. I giocatori che guadagnano di più in Serie A (valori netti) sono Higuain e Bonucci (7,5 milioni) davanti a Dybala (7 milioni), Donnarumma e Douglas Costa (6 milioni).