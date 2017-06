Serie A Ah, da quando Baggio non gioca più... 13 anni fa l'ultima del Codino

Il 16 maggio del 2004 il Milan festeggiava lo scudetto a San Siro e la Scala del calcio omaggiava Roberto Baggio, alla sua ultima partita in carriera. Una carriera in cui il Divin Codino ha vinto meno di quanto avrebbe potuto (2 scudetti, una Uefa e una Coppa Italia), ma durante la quale ha fatto innamorare tutti gli amanti del pallone, dalla sua Vicenza al Giappone. E' stato uno dei numeri 10 più talentuosi e geniali della storia e pur non avendo mai vinto la classifica dei marcatori, è il settimo realizzatore della storia della Serie A con 205 gol. Unico azzurro ad aver segnato in tre edizioni diverse dei Mondiali e Pallone d'Oro del 1993, la sua più grande delusione sportiva è la maledetta finale di Pasadena.