Adesivi antisemiti, Lotito: "Non accetto strumentalizzazioni"

Dopo il ritrovamento degli adesivi antisemiti attaccati dai tifosi laziali in Curva Sud, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, si è recato in Sinagoga insieme a una delegazione del club e due giocatori, Wallace e Felipe Anderson, per deporre una corona di fiori sotto la lapide commemorativa delle vittime dei deportati di Roma.

Dapprima Lotito ha preso le distanze dai "quei pochi imbecilli" ("Non accetto strumentalizzazioni sull'apertura della curva ai nostri tifosi") e poi ha dichiarato: "Noi oggi siamo qui per testimoniare ancora una volta la nostra posizione di dissociazione nei confronti di ogni e qualsiasi forma di discriminazione. La società ha sempre messo in campo tutta una serie di azioni volte a prevenire e reprimere certi fenomeni che sicuramente non ci appartengono. La stragrande maggioranza della tifoseria condivide questa nostra posizione e noi faremo in futuro tante iniziative volte a prevenire certi episodi. Annuncio inoltre ufficialmente che la Lazio organizzerà un'iniziativa annuale per 200 giovani tifosi per educarli a non dimenticare certi fenomeni, che devono essere un monito per il futuro".

All'omaggio non hanno però preso parte i rappresentanti ufficiali della comunità ebraica di Roma: "Non era stata concordata", spiegano fonti della comunità, aggiungendo che "oltre ai gesti servirebbero iniziative concrete da tutti i club".

Intanto la Lazio ha comunicato che domani a Bologna, durante il riscaldamento, scenderà in campo con la maglia di Anna Frank.