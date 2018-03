Serie A Addio Davide Astori, la carriera in foto

Davide Astori ci ha lasciato il 4 marzo 2018, a soli 31 anni: in 12 anni di carriera da professionista ha vestito le maglie di Pizzighettone, Cremonese (entrambe serie C1) poi Cagliari dal 2008 al 2014, Roma (una stagione in prestito) e Fiorentina in serie A. In Sardegna e in viola è stato anche capitano. Gli inizi a Ponte San Pietro e le giovanili al Milan dove lo ricordano ancora come un ragazzo solare e per bene. Dal 2006, 375 partite e 8 gol con anche 14 presenze e una rete con la maglia azzurra (contro l'Uruguay in Confederations Cup 2013).