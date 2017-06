Serie A Accumuli, i giocatori della Lazio camerieri per beneficenza

"Stasera a servire l'Amatriciana è la Lazio". Nuova iniziativa del club biancoceleste in favore delle popolazioni terremotate del centro Italia. In un ristorante di Roma, camerieri d'eccezione sono stati i calciatori biancocelesti Immobile, Felipe Anderson, de Vrij, Strakosha, Murgia e Lombardi, presente anche il club manager biancoceleste, Angelo Peruzzi. Una serata di beneficenza in favore dell'associazione di Vico Badio, frazione di Accumuli, il cui ricavato sarà utilizzato per la ricostruzione di impianti e strutture crollate per il sisma. Non è la prima volta che la Lazio serve ai tavoli: già Cataldi, Parolo, lo stesso Strakosha e Prce si erano improvvisati camerieri per aiutare Amatrice dopo il terremoto del 24 agosto.