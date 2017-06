Serie A 5 maggio 2002: incubo Inter e delirio Juve

Domenica 5 maggio 2002, stadio Olimpico di Roma: un pomeriggio da incubo per l'Inter e i suoi tifosi, ancora increduli per un tricolore gettato al vento quando c'era solo da far festa. La Lazio vince 4-2 e consegna lo scudetto alla Juventus, vittoriosa 2-0 ad Udine e campione d'Italia grazie al clamoroso sorpasso in classifica all'ultima giornata. Oggi sono 15 anni esatti, dieci foto simbolo per ricordare quell'incredibile pomeriggio.